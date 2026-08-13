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На что жители Азербайджана тратили деньги в 2026 году – СТАТИСТИКА

Феликс Вишневецкий11:15 - Сегодня
На что жители Азербайджана тратили деньги в 2026 году – СТАТИСТИКА

В январе-июле 2026 года в розничной торговой сети потребителям было реализовано товаров на сумму 38 358,5 млн манатов.

Как сообщает Государственный комитет статистике Азербайджана, из общего объёма продаж 20 843,9 млн манатов пришлось на продукты питания, напитки и табачные изделия, а 17 514,6 млн манатов - на непродовольственные товары.

По сравнению с январём-июлем 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,8%. В том числе продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличились на 1,4%, а непродовольственных товаров - на 6,6%.

В январе-июле 2026 года 50% средств, потраченных населением в розничной торговой сети, пришлось на приобретение продуктов питания, 4,3% - напитков и табачных изделий, 12,5% - текстильных изделий, одежды и обуви, 6,1% - автомобильного топлива.

Ещё 4,8% расходов пришлось на электротовары и мебель, 2,8% - на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1,4% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, а 18,1% - на другие непродовольственные товары.

За отчётный период в среднем на одного жителя страны ежемесячно приходилось 533,6 маната расходов на товары, в том числе 290 манатов - на продукты питания, напитки и табачные изделия и 243,6 маната - на непродовольственные товары.

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