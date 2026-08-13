Лига конференций: «Карабах» выходит на ответный матч с украинским клубом

Представитель Азербайджана в Лиге конференций УЕФА «Карабах» сегодня выйдет на ответный матч III квалификационного раунда.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, агдамский представитель примет украинскую команду «Динамо» (Киев). Встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и стартует в 20:00. Главным арбитром матча станет Стюарт Эттвелл из Англии.

Отметим, что первая игра между командами прошла в Польше и завершилась победой киевлян со счетом 1:0. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с победителем пары «Твенте» (Нидерланды) - «Дунайска-Стреда» (Словакия). Нидерландский клуб в первой встрече разгромил соперника со счетом 6:0.