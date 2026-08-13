От сумок с наличными до мототехники: раскрыты серии краж в Сумгайыте
В Сумгайыте задержаны лица, совершившие кражу из ресторана и угнавшие двухколесные транспортные средства
Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе МВД.
Сообщается, что из одного из ресторанов на территории города Сумгайыт была похищена сумка потерпевшего, в которой находились деньги, банковские карты и другие личные вещи.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении этого преступления против собственности был установлен и задержан 28-летний Е. Нурузаде.
В ходе другого мероприятия, проведенного сотрудниками полиции на территории города, по подозрению в краже мопеда стоимостью 450 манатов и мотоцикла марки «Tufan» стоимостью 1500 манатов были установлены и задержаны С. Алиев и Н. Ализаде.
Расследование продолжается.