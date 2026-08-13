В Бакинском метро изменится режим работы в связи с матчем «Карабаха»

В связи с матчем футбольного клуба «Карабах» в рамках Лиги конференций УЕФА, который состоится 13 августа, в Бакинском метрополитене будет изменен режим работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бакинский метрополитен, в связи с матчем:

- станция «Гянджлик» будет работать в усиленном режиме;

- при необходимости на линию будут выпущены резервные поезда;

- будет выделен дополнительный персонал для дежурства;

- на станциях «Нариманов» и «28 Мая» также будут приняты дополнительные меры.