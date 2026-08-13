Ален Симонян сменил Армена Григоряна на посту секретаря Совбеза Армении - ОБНОВЛЕНИЕ

Ален Симонян назначен секретарем Совета безопасности Армении.

На этом посту он сменил Армена Григоряна. Соответствующий указ подписал премьер-министр Никол Пашинян.

Ранее на заседании правительства Пашинян сообщил, что Григорян участвует в нем в качестве секретаря Совбеза в последний раз. Он занимал эту должность почти восемь лет.

11:00

Премьер Армении Никол Пашинян намерен назначить бывшего спикера парламента Алена Симоняна, оставшегося без какого-либо поста после парламентских выборов 7 июня, секретарем Совбеза, сообщает онлайн-ресурс MakaryanNews.

Ранее газета "Грапарак" писала, что Пашинян не склонен переназначать действующего секретаря Совбеза Армена Григоряна в должности.

"Пашинян нашел для Алена Симоняна должность, соответствующую его прежнему статусу, и вскоре назначит его на довольно влиятельный пост. В частности, согласно полученным нами сведениям, Пашинян в ближайшие дни намерен назначить Симоняна на пост секретаря Совета безопасности, где он сменит Армена Григоряна", - говорится в сообщении.

Источник: Sputnik Армения