Экрем Имамоглу и его жена заявили о выходе из оппозиционной CHP

Находящийся в заключении бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу объявил о выходе из состава оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), в которой он состоял 17 лет.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его официальном аккаунте: «Это решение — результат ответственности перед нашими ценностями и народом. Сегодня мы открываем новый путь для построения более сильной и демократической Турции».

Вслед за ним о выходе из партии заявила и его супруга Дилек Имамоглу, подчеркнув, что данный шаг является для нее «не отказом от принципов, а способом их сохранить».

В партии решение экс-мэра назвали «запоздалым, но предсказуемым», отметив, что Имамоглу смог построить политическую карьеру и возглавить Стамбул исключительно благодаря поддержке партии.

Источник: Sabah