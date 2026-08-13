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Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам перед стартом выбора специальностей

Фаига Мамедова12:19 - Сегодня
Малейка Аббасзаде обратилась к абитуриентам перед стартом выбора специальностей

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде перед началом выбора специальностей посоветовала абитуриентам ознакомиться с официальной информацией.

Как сообщает Report, об этом М. Аббасзаде заявила во время выступления в прямом эфире на официальной странице центра в социальных сетях. Она отметила, что абитуриенты зачастую полагаются на мнение посторонних лиц и информацию, распространяемую на неофициальных сайтах.

Председатель ГЭЦ призвала абитуриентов не доверять подобным сведениям:

«Потому что они могут быть недостоверными. Основная и надежная информация публикуется в официальных источниках, в частности в журнале «Абитуриент» Государственного экзаменационного центра. Поэтому перед тем, как приступить к выбору специальности, мы рекомендуем абитуриентам ознакомиться с материалами, опубликованными в этих журналах. При совершении выбора абитуриенты в первую очередь должны учитывать собственные желания.

Я знаю людей, которые на протяжении 7 лет участвовали в экзаменах, чтобы поступить на желанную специальность, и в итоге добились успеха. Но вы должны задать себе вопрос: готовы ли вы к этому?! Если не готовы, но хотите продолжать деятельность в данном направлении, какие специальности вы можете выбрать? Существуют средние специальные учебные заведения, колледжи. Чтобы остаться в этой сфере, можно выбрать и колледжи. На эти вопросы каждый из вас должен ответить сам. Наконец, есть вопрос ответственности. Вам могут давать советы, но ответственность за принятое решение лежит на вас. Пойти по этому жизненному пути предстоит вам самим. А люди, дающие советы, не всегда будут рядом с вами на этом пути».

Отметим, что выбор специальностей, который продлится с 12 по 19 августа, проводится через интернет по всем группам специальностей. Абитуриент, имеющий право выбора специальности, может указать до 15 кодов специальностей, относящихся к группе (группам), в том числе подгруппе (подгруппам) специальностей, условиям конкурса которых он соответствует.

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