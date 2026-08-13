Россия создала финансовую систему в обход санкций

В России сформировалась параллельная финансовая инфраструктура, позволяющая компаниям продолжать внешнюю торговлю несмотря на западные санкции.

Одним из её ключевых элементов стала платёжная сеть A7, которая обеспечивает почти 20% внешней торговли (более $100 млрд в год) в условиях санкционной изоляции.

Система маскирует прямые связи между контрагентами, комбинируя переводы через посредников в разных странах, банки и криптовалюты. Это позволяет закупать всё, вплоть до оборудования для ВПК.

Источник: The Wall Street Journal