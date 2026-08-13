В Гренландии заблокировали попытку американской компании начать бурение в тундре

Власти Гренландии заблокировали попытку американской компании Greenland Energy, связанной с Трампом, начать бурение в тундре без необходимых эколого-социальных разрешений.

Правительство острова вынесло жесткое предупреждение из-за самовольного ввозаоборудования и отложило старт проекта минимум до зимы 2027 года.

Это опровергает заявления спецпосланника США Джеффа Лэндри о начале добычи нефти уже через 10 месяцев для покрытия энергетического кризиса, возникшего на фоне конфликта с Ираном.

Источник: The Guardian