Как снизят интервалы в метро: главный инженер рассказал о новых станциях и вагонах 

«До 2030 года для ЗАО «Бакинский метрополитен» планируется закупить около 200 новых вагонов».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил главный инженер Бакинского метрополитена Намиг Юсубов.

Он отметил, что в настоящее время парковая инвентарь Бакинского метрополитена насчитывает 71 поездной состав:

«Сейчас новые составы эксплуатируются в основном на «Фиолетовой» линии. До 2030 года для этой линии планируется закупить около 200 вагонов.

Обновление же состава поездов на других линиях станет возможным после реализации проектов, связанных с организацией движения на "Зеленой" и «Красной» линиях».

Главный инженер добавил, что сокращение интервалов движения станет возможным после строительства тупикового пути на станции «Ичеришехер».

«Кроме того, создание оборотно-тупикового тупика после станций «Y-14» и «Y-15», которые в будущем будут построены в направлении «Дарнагюль» - «Зеленая линия», позволит оптимизировать интервалы движения.

Реализация этих проектов создаст условия для расширения поездного парка и эксплуатации новых поездов на «Зеленой» и «Красной» линиях», - резюмировал Н. Юсубов.