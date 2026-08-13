Армения продолжит диверсификацию экспорта даже после снятия ограничений Россией

Армения продолжит проводить диверсификацию экспорта даже после снятия ограничений Россией на импорт армянской продукции.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы так или иначе должны наши отношения диверсифицировать, и даже если на все 100% будут открыты, то есть вернемся к тому изначальному состоянию, от этого наша повестка не поменяется. Сегодня на заседании я заявил, что это проблема - когда наш импорт или экспорт могут быть по большей части зависимы от одного звена", - сказал он на брифинге.

Ранее российская сторона ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции - от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей, фруктов и молочной продукции - из-за выявленных нарушений.