Глава МАГАТЭ Гросси: ООН медленно умирает

Организация Объединенных Наций (ООН) медленно умирает из-за своей неспособности решить международные кризисы.

Таким мнением поделился генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете Financial Times (FT).

«Я не вижу, чтобы [ООН] находилась в непосредственной опасности [исчезновения]. Я скорее вижу в этом нечто вроде медленной смерти. ООН постепенно теряет свое значение… не внося значимого вклада в урегулирование недавних кризисов или межгосударственных войн», — пояснил он.

Гросси отметил свое чувство разочарования в организации из-за плачевных результатов деятельности в других областях, «на которые, как предполагалось, следовало бы переключиться». К таким сферам он отнес социальные программы и борьбу с изменением климата.

Ожидается, что Рафаэль Гросси может занять пост генсека ООН после истечения срока полномочий нынешнего главы организации Антониу Гутерриша.

Источник: Lenta.ru