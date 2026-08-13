 Ильхам Алиев принял нового посла Германии в Азербайджане - ФОТО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев принял нового посла Германии в Азербайджане - ФОТО

First News Media12:40 - Сегодня
Ильхам Алиев принял нового посла Германии в Азербайджане - ФОТО

13 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в нашей стране Дирка Лёльке.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Глава государства побеседовал с послом.

С удовлетворением вспомнив свой официальный визит в Германию в прошлом месяце, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в ходе него были проведены плодотворные обсуждения с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Канцлером Фридрихом Мерцем по двусторонним отношениям и международным вопросам. Он отметил совпадение взглядов наших стран на региональную стабильность, безопасность и развитие. Сообщив, что в ходе обсуждений были определены новые направления потенциального сотрудничества, что привело к взаимопониманию и развитию партнерства, глава государства подчеркнул важность подписанной в Берлине «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия». Он сказал, что документ вывел двусторонние отношения на качественно более высокий уровень.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня мы уже говорим о стратегических взаимосвязях во многих направлениях, а существующие возможности в сферах торговли, инвестиций и бизнеса укрепляют двусторонние отношения. Глава государства подчеркнул, что посол начинает свою деятельность в Азербайджане после его официального визита в Германию, отметив, что это очень важно с точки зрения дальнейшего развития двусторонних отношений.

Глава государства пожелал послу успехов в деятельности.

Выразив признательность за прием, Дирк Лёльке поздравил Президента Ильхама Алиева с первой годовщиной Саммита между Азербайджаном и Арменией, состоявшегося 8 августа прошлого года в Вашингтоне.

Глава государства, в свою очередь, еще раз подчеркнул, что мирная повестка в регионе была инициирована именно Азербайджаном. Он заявил, что наша страна и впредь будет продолжать усилия по продвижению мирной повестки, и мир в регионе уже необратим.

Посол отметил, что правительство Германии очень довольно результатами визита Президента Ильхама Алиева. Он выразил надежду на скорейшее выполнение обсужденных работ.

На встрече говорилось об отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом, подчеркнута положительная динамика, наблюдаемая в их развитии в последнее время.

Также были затронуты вопросы транспортного коридора Восток-Запад и использования германскими компаниями этого маршрута в будущем, перспективы сотрудничества в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, образования.

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