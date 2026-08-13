Из-за высокого пассажирского спроса АЖД назначает дополнительные рейсы по этим направлениям

В связи с ростом пассажиропотока 14 августа ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) организует дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом сообщили в АЖД.

Помимо этого, движение поездов по маршруту Баку-Газах-Баку будет осуществляться ежедневно согласно стандартному графику.

Приобрести билеты можно в кассах Бакинского и Гянджинского железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile.