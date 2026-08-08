В Азербайджане ожидается сильная жара до 41 градуса

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Центральном Аране и Нахчыванской АР прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха 35–40°, а в отдельных местах столбики термометров поднимутся до 41° тепла.

По информации Национальной службы гидрометеорологии, в столице и на полуострове установится солнечная погода с умеренным юго-восточным ветром; температура воздуха ночью составит 22–26°, а днем поднимется до 34–39° тепла при атмосферном давлении 756 мм ртутного столба и дневной влажности 45–50%. В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков с ночной температурой 22–27° и дневной в пределах 35–39° (местами до 40°), однако во второй половине дня, начиная с горных районов, временами возможны локальные дожди, грозы и град, а в самих горах ночью ожидается 15–20°, а днем — от 25–33° тепла.