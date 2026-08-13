Пашинян подтвердил возможность энергетического партнерства с Азербайджаном

У Армении с Азербайджаном может быть партнерство, в том числе по линии экспорта и импорта электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

По его словам, в Армению ранее приезжали азербайджанские специалисты. Пашинян подтвердил, что такие визиты состоялись в сентябре 2025 года и январе 2026 года.

«В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с линиями электропередачи, железнодорожным сообщением, трубопроводами и другими инфраструктурными направлениями. У Армении с Азербайджаном может быть партнерство, в том числе по линии экспорта и импорта электроэнергии», — заявил Пашинян.

Ранее президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване предупредил о риске энергетического кризиса в Армении после закрытия Мецаморской АЭС и заявил, что Баку готов обеспечить страну дополнительным источником электроэнергии.

По словам президента, азербайджанские специалисты уже провели необходимые исследования на территории Армении и определили места, где могут быть установлены опоры линий электропередачи. Президент выразил надежду, что Армения не станет затягивать с этим, и отметил, что дополнительный источник электроэнергии может быть необходим прежде всего самой Армении.