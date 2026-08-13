Арагчи назвал причину просчетов США в войне с Ираном

Провальная работа американских разведслужб стала причиной просчетов, допущенных Соединенными Штатами в войне против Ирана.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«США долгое время неверно оценивали ситуацию из-за провалов в работе разведки. Война с Ираном стала ярким тому примером. Теперь [США] допустили еще больший просчет применительно к ситуации вокруг Ормузского пролива. Хуже фейковых новостей может быть только фейковая разведка», — написал он в X.

10 августа президент исламской республики Масуд Пезешкиан выразил мнение, что в Вашингтоне просчитались в своих прогнозах относительно развития внутриполитической ситуации в Иране, поскольку опирались на оценки ИИ и иные необъективные данные.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Исламабада подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.