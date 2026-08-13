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Общество

Число отравившихся в Самухе достигло 9 человек - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:37 - Сегодня
Число отравившихся в Самухе достигло 9 человек - ОБНОВЛЕНО

В Самухском районе выросло число госпитализированных с подозрением на отравление мясными продуктами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, с подозрением на отравление в больницу были доставлены еще 4 человека.

Нурана Велиева (2001 г. р.), Наргиля Бабаева (1977 г. р.), Тунзаля Джаббарова (1974 г. р.) и Шамиль Гаджиев (1984 г. р.) были помещены в отделение инфекционных заболеваний Гянджинской объединенной больницы имени Аббаса Саххата.

Таким образом, число лиц с подозрением на отравление достигло 9 человек.

12:10

Начиная с 19:00 12 августа в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице начали поступать обращения.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB (Управлении по району медицинскими территориальными подразделениями).

«Пациентам проведен первичный медицинский осмотр и оказаны необходимые медицинские услуги. В настоящее время состояние пациентов оценивается как стабильное. Дополнительная информация будет предоставлена общественности по завершении соответствующих инструментальных обследований и проверок», - говорится в сообщении.

09:24

В селе Алыушагы в Самухском районе произошло массовое пищевое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, по предварительным данным, в результате отравления пять человек были госпитализированы в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской объединённой городской больнице.

Предполагается, что причиной отравления стали мясные продукты. Сообщается, что среди госпитализированных - жители Кельбаджарского и Дашкесанского районов, а также города Гянджа.

В больницу были доставлены Сеймур Алиев (1984 г.р.), Эльчин Джаббаров (1986 г.р.), Мехрибан Оруджова (1975 г.р.), Азер Аллахвердиев (1980 г.р.) и Малахат Аллахвердиева (1976 г.р.).

По данному факту проводится расследование.

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