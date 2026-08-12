Ушел из жизни солист азербайджанской группы «Krosna» - ВИДЕО

Не стало солиста азербайджанской группы «Krosna» Сеймура Аллахвердиева.

О смерти музыканта в Instagram Stories сообщила блогер Лиана Рустамлы, отметившая, что очень сложно поверить в то, что С.Аллахвердиева нет.

Напомним, что ранее пресс-служба МЧС сообщила о том, что в поселке Бузовна, в море на неохраняемом участке, расположенном в 2 км от ближайшего спасательного поста, обнаружено тело мужчины, которым оказался С.Аллахвердиев (1996 г.р.).

Отметим, что группа «Krosna» была известна в социальных сетях своими кавер-версиями на популярные азербайджанские песни.