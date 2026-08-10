В Азербайджанском медицинском университете снизили стоимость обучения

В 2026–2027 учебном году стоимость обучения в Азербайджанском медицинском университете (АТУ) по сравнению с прошлым годом снизилась в зависимости от специальности на 1000–1500 манатов.

Об этом сообщили в АМУ в ответ на запрос Qafqazinfo.

Отмечается, что изменение является очередным этапом государственной политики, направленной на повышение социального благосостояния населения и обеспечение большей доступности высшего образования.

В университете также сообщили, что расходы на обучение студентов, обучающихся за счет государства, покрываются государством. Согласно соответствующему решению №120 от 2024 года, расходы на обучение одного студента, принятого на обучение по государственному заказу, в зависимости от специальности составляют 6000–8000 манатов.

В АМУ подчеркнули, что сокращение до минимума плана приема на платной основе в 2026–2027 учебном году также является важным показателем политики по повышению финансовой доступности высшего образования.

В новом учебном году годовая стоимость обучения по специальности «Лечебное дело» в АМУ составляет 5000 манатов, а по специальностям «Стоматология», «Фармация», «Физиотерапия», «Общественное здравоохранение» и «Сестринское дело» — 4500 манатов.

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом стоимость обучения по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» снизилась на 1500 манатов, а по остальным перечисленным специальностям — на 500 манатов.