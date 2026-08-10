 В Азербайджанском медицинском университете снизили стоимость обучения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджанском медицинском университете снизили стоимость обучения

First News Media22:20 - 10 / 08 / 2026
В Азербайджанском медицинском университете снизили стоимость обучения

В 2026–2027 учебном году стоимость обучения в Азербайджанском медицинском университете (АТУ) по сравнению с прошлым годом снизилась в зависимости от специальности на 1000–1500 манатов.

Об этом сообщили в АМУ в ответ на запрос Qafqazinfo.

Отмечается, что изменение является очередным этапом государственной политики, направленной на повышение социального благосостояния населения и обеспечение большей доступности высшего образования.

В университете также сообщили, что расходы на обучение студентов, обучающихся за счет государства, покрываются государством. Согласно соответствующему решению №120 от 2024 года, расходы на обучение одного студента, принятого на обучение по государственному заказу, в зависимости от специальности составляют 6000–8000 манатов.

В АМУ подчеркнули, что сокращение до минимума плана приема на платной основе в 2026–2027 учебном году также является важным показателем политики по повышению финансовой доступности высшего образования.

В новом учебном году годовая стоимость обучения по специальности «Лечебное дело» в АМУ составляет 5000 манатов, а по специальностям «Стоматология», «Фармация», «Физиотерапия», «Общественное здравоохранение» и «Сестринское дело» — 4500 манатов.

Таким образом, по сравнению с прошлым учебным годом стоимость обучения по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» снизилась на 1500 манатов, а по остальным перечисленным специальностям — на 500 манатов.

Поделиться:
1703

Актуально

Политика

Уиткофф: Президент Азербайджана — сильный лидер, готовый к сложным шагам ради ...

Политика

Против колониальной политики Франции принята «Кортская декларация»

Общество

Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Общество

Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

Общество

Как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках: Предупреждение МВД - ФОТО

Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова - ВИДЕО

Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Стала известна личность человека, погибшего в результате обрыва лифта в торговом центре в Баку - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане ожидается сильная жара до 41 градуса

В Баку запускают 6 новых экспресс-маршрутов для компенсации закрытого участка метро

МВД: в зонах отдыха и на пляжах полиция перешла на усиленный режим - ФОТО

Последние новости

Атака на саудовское судно в Баб-эль-Мандебском проливе: есть погибшие

Сегодня, 13:03

Уиткофф: Президент Азербайджана — сильный лидер, готовый к сложным шагам ради мира

Сегодня, 13:00

Как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках: Предупреждение МВД - ФОТО

Сегодня, 12:54

Совместное заявление США, Армении и Азербайджана в центре внимания турецких медиа - ФОТО

Сегодня, 12:42

Месси взял паузу в футбольной карьере 

Сегодня, 12:33

Против колониальной политики Франции принята «Кортская декларация»

Сегодня, 12:25

WSJ подсчитала сумму ущерба военной инфраструктуре США от ударов Ирана

Сегодня, 12:20

Грозы, ливни и порывистый ветер: Фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 12:10

Умерла звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Готовит ли сегодняшняя система образования к завтрашнему миру?

Сегодня, 11:45

Ким Кардашьян снова ограбили 

Сегодня, 11:35

В Колумбии количество жертв землетрясения выросло до 164 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:30

СМИ узнали о диалоге Турции с Россией и Украиной из-за атак на суда в Черном море

Сегодня, 11:15

В МВД прокомментировали информацию о новых камерах на дороге в аэропорт - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:08

Крупная партия наркотиков изъята в Азербайджане

Сегодня, 11:00

Слезоточивый газ и водометы: в Индии разогнали протестующих из-за экзаменов — ВИДЕО

Сегодня, 10:58

Северная Корея переживает аномальную жару: власти рекомендуют суп из собачьего мяса

Сегодня, 10:52

МИД Азербайджана поздравил Чад с Национальным днем - ФОТО

Сегодня, 10:47

Новый «Человек-паук» с Томом Холландом установил исторический рекорд - ВИДЕО

Сегодня, 10:44

СМИ: Трампа во время игры в гольф защищал ЗРК Avenger из-за угроз от Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:40
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10