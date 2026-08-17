Экс-посол Ирана в Баку назвал ошибкой признание AzTV «вражеским каналом»

Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин критически оценил решение иранской стороны внести Азербайджанское государственное телевидение (AzTV) в список «вражеских и террористических» ресурсов.

Как сообщает 1news.az, своим мнением дипломат поделился в интервью программе «Компас» на телеканале «Сахар».

«Я не думаю, что нам следует включать телеканал AzTV в список вражеских и террористических ресурсов. На мой взгляд, это ошибка», — подчеркнул Мохсен Пакаин.

Дипломат призвал не усугублять информационное противостояние и выразил надежду, что СМИ и новостные агентства обеих стран проявят сдержанность ради сохранения позитивной динамики в двусторонних отношениях.

Напомним, ранее министерство разведки Ирана внесло азербайджанский государственный телеканал AzTV в список «вражеских медиаструктур».

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDİA) резко ответило на решение минразведки Ирана.

В ведомстве выразили недоумение шагами Тегерана и угрозами уголовного преследования в адрес сотрудничающих с AzTV лиц. В ответ Баку задействовал принцип взаимности (ст. 11.4 Закона АР «О медиа»), позволяющий вводить зеркальные меры против журналистов иностранных государств.

На этом основании деятельность иранского телеканала «Səhər» (Сахар) и агентства «Mehr» (Мехр), а также их представителей признана незаконной на территории Азербайджана за пропаганду против национальных интересов, суверенитета и безопасности страны.