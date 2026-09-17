Кремль назвал недружественным принятие в США закона об «адских санкциях»

Утверждение Палатой представителей Конгресса США закона об ограничениях против нефтегазового экспорта России, который в прессе охарактеризовали как «адские санкции», — это недружественная акция.

Такую характеристику дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это относится к недружественным действиям», — указал он.

По его словам, «адские санкции» в случае введения в действие лишь усложнят поиск мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

«Конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», — заметил Песков.

Источник: ТАСС