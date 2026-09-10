Азербайджанка получила высокую должность в США

Азербайджанский специалист в сфере образования Севиндж Мамедова назначена на должность проректора (Associate Provost) одного из престижных вузов США — Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Azərbaycan müəllimi», на новой должности Севиндж Мамедова будет заниматься направлениями, связанными с академическим и институциональным развитием Университета Джорджа Вашингтона.

С. Мамедова поделилась новостью о назначении в социальных сетях, выразив удовлетворение новым назначением и поблагодарив всех, кто поддерживал ее на новом этапе профессиональной деятельности.

Ранее она работала в Университете Джорджа Вашингтона по различным направлениям и внесла вклад в развитие межуниверситетского сотрудничества, международных образовательных программ и академических партнерств.

Одним из важных направлений ее деятельности стало развитие программы двойного диплома, реализуемой между Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ) и Университетом Джорджа Вашингтона. Программа является одним из значимых проектов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и США в области высшего образования, приведения подготовки педагогических кадров в соответствие с международными стандартами и создания новых академических возможностей для студентов.

Участие Севиндж Мамедовой в развитии этого сотрудничества также имеет значение с точки зрения укрепления международных партнерств азербайджанского высшего образования и интеграции азербайджанских университетов в глобальные академические сети.