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Звёздный состав Baku International Arts Festival: от Гарретта до Монте-Карло - ФОТО

First News Media14:10 - Сегодня
Звёздный состав Baku International Arts Festival: от Гарретта до Монте-Карло - ФОТО

Baku International Arts Festival (BIAF), проводимый с 28 октября по 8 ноября 2026 на ключевых площадках столицы Азербайджана, продолжает объявлять имена хедлайнеров этого года.

Среди них — мировые звезды музыки, современной хореографии, драматического театра и визуальных искусств.

4 ноября в Центре Гейдара Алиева состоится единственный концерт всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта — артиста, во многом создавшего современный жанр классического кроссовера. Выпускник Джульярдской школы, Гарретт прошёл серьёзную классическую школу у таких мастеров, как Захар Брон и Ида Гендель. Ещё в юности он работал с прославленными дирижёрами, среди которых был и Иегуди Менухин, назвавший его «величайшим скрипачом своего поколения». Такая сильная академическая подготовка дала Гарретту уверенность и свободу, позволившие ему с легкостью переключаться между жанрами и музыкой разных эпох, за что он и получил прозвища «Джими Хендрикс классической сцены» и «Паганини поп-музыки».

Рок-звезда классики впервые привезет в Баку свою знаменитую программу Millennium Symphony зрелищное шоу, в котором самые громкие хиты последних 25 лет звучат в масштабных симфонических аранжировках для скрипки. Зрителей ждёт эмоциональный микс ошеломляющей техники, энергии рок-сцены и сценической свободы одного из самых харизматичных артистов современности. Идеальной сценой для этого вечера станет великолепный шедевр Захи Хадид, Центр Гейдара Алиева, чья архитектура с ее текучими, почти невесомыми формами и сама звучит так же мощно и безгранично, как музыка Гарретта.

Там же 3 и 4 ноября состоится показ спектакля «Альфред и Виолетта» легендарного Театра марионеток Резо Габриадзе — одного из самых удивительных и поэтичных театральных явлений современности. Спектакль, написанный и поставленный выдающимся грузинским театральным художником Резо Габриадзе, возвращается на сцену в совершенно новой редакции. Незадолго до своей смерти в 2021 году автор почти полностью переписал пьесу, а финальную постановку завершил его сын — режиссёр Лео Габриадзе. Классическая история любви, известная по роману Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» и опере Джузеппе Верди «Травиата», перенесена в бурные 1990-е годы в Тбилиси, где героям предстоит преодолеть куда более суровые испытания.

Мировая премьера обновлённого спектакля состоялась в феврале 2022 года в венецианском Театре Гольдони и сразу покорила публику и критику. Итальянская пресса писала: «Габриадзе — мастер театрального стиля, в котором юмор смешивается с разрывающей сердце болью. С помощью одушевлённых фигур, которые живут и чувствуют, он создаёт уникальный мир, полный тайны» (La Nuova, Венеция, 2022).

6 и 7 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра также впервые в истории Баку выступит прославленная труппа Английского национального балета (English National Ballet). Труппа представит программу Masters in Motion: Forsythe / Pite, куда войдут два знаковых произведения современных хореографов — Body and Soul (Part 1) Кристал Пайт и Playlist (EP) Уильяма Форсайта. Body and Soul (Part 1) — гипнотическое произведение, исследующее тему взаимосвязей и конфликта. Спектакль начинается со строгого дуэта двух танцовщиков и постепенно разрастается в мощные, завораживающие волны движения всей труппы. Playlist (EP), напротив, наполнен энергией и радостью: классическая балетная техника и атлетизм здесь встречаются с неожиданным саундтреком из поп-музыки, r’n’b и хауса, включая треки Барри Уайта, Натали Коул и Халида, создавая чистое, заразительное настроение.

Впервые в Баку приедет ещё одна легендарная труппа — Les Ballets de Monte-Carlo, прямые наследники «Русских балетов» Сергея Дягилева. 7 ноября во Дворце Гейдара Алиева они представят бакинскую премьеру LAC — радикального переосмысления «Лебединого озера» в постановке культового хореографа Жан-Кристофа Майо. Майо, возглавляющий труппу с 1993 года, принадлежит к числу самых влиятельных европейских хореографов своего поколения: его работы идут на ведущих сценах мира, а сам он известен редким умением соединять классическую технику с современной драматургией. В LAC он сохраняет партитуру, но полностью перестраивает сценическую историю, превращая классическую сказку в тёмную психологическую семейную драму. С момента своей премьеры в Монако в 2011 году LAC объехал ведущие театры планеты и был признан критиками одним из самых сильных современных прочтений этого шедевра. Показ в Баку приобретает особый смысл: он состоится в юбилейный для балета сезон — оригинальному произведению Чайковского исполняется полтора века.

Выступления Гарретта, Театра марионеток Резо Габриадзе, English National Ballet и Les Ballets de Monte-Carlo — лишь часть основной программы Baku International Arts Festival (BIAF), который проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана. Всего планируется более 20 мероприятий разных жанров, объединяющих выдающихся артистов и творческие коллективы из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, Монако, России, США, Франции и других стран.

Подробная программа BIAF-2026 и билеты на мероприятия уже доступны на официальном сайте фестиваля: http://biaf.az/

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