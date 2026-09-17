Пашинян прокомментировал сокращение экспорта Армении в Россию

Правительство Армении не проводило расчетов возможного ущерба от сокращения экспорта в Россию, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Нет, у нас нет такого расчета. Есть расчет, что наш экономический рост продолжится», — сказал Пашинян.

Глава правительства напомнил, что по итогам первого полугодия ВВП Армении вырос примерно на 6%. Экспорт при этом сократился на 6,7%, однако Пашинян связал снижение преимущественно с сокращением реэкспорта.

«Это снижение связано с реэкспортом, который не давал экономике практически ничего. Мы сами принимали меры против этого, потому что это фейковый экспорт», — заявил премьер.

Источник: Sputnik Армения