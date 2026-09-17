Премьер Чехии предложил создать общеевропейскую систему ПРО

Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил создать единую европейскую систему противоракетной обороны (ПРО) Euro Patriot.

«Мы должны освоить опыт войны на Украине и вести поиск [эффективного] решения прежде всего в области обороны от баллистических ракет», — привело агентство ČTK слова премьера. С такой инициативой он выступил на Пражском оборонном саммите.

Создание общеевропейской системы ПРО, как отметил он, стало бы дополнением к оборонным возможностям НАТО. Проект Euro Patriot, по его словам, можно было бы реализовать по примеру успешной интеграционной европейской программы совместного производства самолетов Airbus.

Реализация Euro Patriot, по словам премьера, поможет, в частности, развитию чешской оборонной промышленности. Целью Европы не должно быть соперничество с США, подчеркнул премьер.