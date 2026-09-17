Без поставок из Азербайджана бензин в Армении подорожал бы кратно – министр экономики

Если бы не было альтернативных поставок нефтепродуктов в Армению, и, в частности, азербайджанского бензина, то цены на армянском рынке топлива выросли бы не на проценты, а многократно, или, по крайней мере, на несколько сот драмов.

Об этом сегодня заявил журналистам министр экономики Армении Геворк Папоян после очередного заседания правительства.

«В целом цены на бензин резко выросли по всему миру. Если у вас есть знакомые в США, Европе или Азии — да где угодно, — спросите их не просто о процентном росте, а о том, во сколько раз увеличилась цена. В действительности же рост цен в Армении оказался одним из самых низких в мире. Мы импортировали его из Азербайджана, чтобы не допустить резкого скачка цен. В Армении бензин подорожал, кто же спорит? Но хочу сказать: если бы не было альтернативы, цена на бензин в Армении, вероятно, подскочила бы на несколько сотен драмов», — отметил министр.

Он также добавил, что нельзя рассматривать ситуацию в Армении в отрыве от остального мира. Если возникают проблемы — например, в Ормузском или Баб-эль-Мандебском проливах — или если мировые цены на нефть достигают новых рекордных отметок, то это неизбежно сказывается на себестоимости.

Решение же заключается в том, чтобы иметь как можно больше источников поставок: это позволяет максимально использовать любые позитивные изменения и минимизировать последствия негативных. То же самое касается сжиженного газа и цен на энергоносители в целом, заключил Папоян.

Источник: Sputnik Армения