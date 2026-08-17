Вода рядом, но не для всех: жители дачного массива в Нардаране просят решить многолетнюю проблему

Всего в нескольких минутах езды от центра поселка Нардарана сотни людей уже многие годы сталкиваются с одной и той же проблемой - отсутствием централизованного водоснабжения.

Речь идет о дачном массиве, расположенном напротив карьера, где сегодня постоянно проживают более 250 семей.

Судя по жалобам читателей, особенно болезненной ситуацию делает тот факт, что в самом Нардаране и на соседнем участке Sea Breeze централизованная вода есть, тогда как жители расположенного напротив карьера массива по-прежнему вынуждены покупать привозную воду.

Летом проблема становится особенно острой. Высокая температура значительно увеличивает расход воды: она необходима для приготовления пищи, бытовых нужд, полива участков и поддержания элементарных санитарных условий. Автоцистерна объемом 10 тонн, стоимость которой сегодня составляет около 40 манатов, заканчивается всего за несколько дней, поэтому семьям приходится регулярно нести дополнительные расходы.

По словам местных жителей, этот вопрос остается нерешенным уже много лет. Несколько лет назад они собрали подписи c просьбой оказать содействие в обеспечении поселка централизованным водоснабжением.

Жители рассказывают, что практически каждый год получают заверения о том, что вопрос включен в планы и будет решен. Однако проходят годы, а вода в дома так и не приходит. Именно поэтому многие говорят, что устали от постоянных обещаний и хотят увидеть не очередные планы, а реальный результат.

Между тем территория продолжает активно развиваться. Строятся новые дома и дачи, увеличивается число жителей. Совсем рядом реализуется масштабный проект Sea Breeze, основанный Эмином Агаларовым, развивается современная инфраструктура, появляются новые объекты. На этом фоне отсутствие элементарного доступа к воде выглядит особенно контрастно.

Жители надеются, что их многолетняя просьба наконец будет услышана. Проведение централизованной линии водоснабжения не только избавило бы людей от постоянных затрат на покупку воды, но и обеспечило бы достойные условия жизни для большого и продолжающего расти населенного пункта.

Что ответили официально

Редакция 1news.az направила запрос в соответствующие структуры с просьбой прокомментировать ситуацию.

В ответе в Объединенной службы водоснабжения крупных городов (İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti), входящей в структуру Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) подтвердили, что по указанному адресу сети питьевого водоснабжения Объединенной службы водоснабжения крупных городов не имеется.

При этом, как сообщили в ведомстве, для территорий, где отсутствует система питьевого водоснабжения, в рамках Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, ливневых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026–2035 годы по заказу ADSEA подготовлена соответствующая проектная документация для создания системы водоснабжения.

В ADSEA отметили, что реализация проектов будет осуществляться с учетом наличия сети, ее технического состояния и других факторов. Строительство сетей питьевого водоснабжения в населенных пунктах, согласно ответу ведомства, проводится поэтапно в соответствии с планом мероприятий.

При этом в ответе не уточняется, в какие именно сроки будет построена сеть на территории дачного массива в Нардаране, когда начнутся непосредственно строительные работы и когда жители смогут получить доступ к централизованному водоснабжению.

Таким образом, многолетняя проблема жителей дачного массива официально подтверждена: централизованной сети питьевого водоснабжения по указанному адресу действительно нет.

Вместе с тем есть и другой важный момент - территория уже включена в более широкую программу развития водоснабжения, а проектная документация для строительства системы подготовлена.

Теперь главный вопрос жителей - когда именно эти планы превратятся в трубы, которые придут непосредственно в их дома.

Пока же семьям приходится продолжать покупать привозную воду, неся дополнительные расходы, особенно ощутимые в летний период.

Жители надеются, что поэтапное решение, о котором говорится в официальном ответе, не растянется еще на годы, а их многолетняя проблема наконец получит конкретные сроки и практическое решение.