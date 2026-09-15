 Убил отца в Шамкире и бывшего одноклассника в России: мать школьника требует наказать пособников - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Убил отца в Шамкире и бывшего одноклассника в России: мать школьника требует наказать пособников - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:32 - Сегодня
Убил отца в Шамкире и бывшего одноклассника в России: мать школьника требует наказать пособников - ВИДЕО

Недавно в российских СМИ распространилось видеообращение Марии Усольцевой.

Она утверждает, что ее несовершеннолетнего сына убил бывший одноклассник, который находился в розыске в Азербайджане за убийство отца, после чего пересек границу России и расправился со школьником.

Согласно информации, 28 августа в городе Ханты-Мансийск полицейские обнаружили тело 15-летнего подростка Александра Усольцева с ножевыми ранениями в заброшенной пристройке.

По словам убитой горем матери, ей невероятно тяжело осознавать произошедшее, ведь ее ребенка лишил жизни тот, с кем они вместе учились до седьмого класса.

«В седьмом классе у этого мальчика умирает мама, и его забирает отец в Азербайджан. В Азербайджане он убивает своего отца, пока тот спал. В интернете есть эта свободная информация: если набрать «Ариф Набиев», там появятся все подробности того, как он его убил - убил довольно-таки жестоко. Из Азербайджана ему помогает бежать его родной брат, у которого, насколько я знаю, над ним опека. Он помогает ему пересечь границу, летит туда, забирает его и привозит этого убийцу в наш город», - рассказывает Мария Усольцева.

Главный вопрос, который задает женщина: этой смерти можно было избежать. Как отметила Усольцева, органы опеки и миграционная служба прекрасно обо всем знали. В ведомства поступал официальный запрос о том, что подросток находится в международном розыске. Несмотря на это, ему беспрепятственно оформили опеку, и предполагаемый убийца свободно гулял по городу среди детей.

Родители погибшего смогли получить доступ к Telegram-аккаунту подозреваемого, используя код подтверждения, и изучили переписку, которая велась с конца июня.

«Он очень втерся в доверие к моему ребенку. Даже мы, прочитав переписку с мужем, наверное, не догадались бы, что там какой-то маньяк, который что-то замышляет. Он его уже давно зазывал на эту заброшку под предлогом пожарить картошку, шашлыки. Почему на заброшку? Якобы там дыма не видно. Но у Саши моего все время что-то не получалось, и это все оттягивалось. Причем мой ребенок иногда пытался сказать: «Ну позови того-то из одноклассников», а он молчал и игнорировал. Он просто четко пометил себе, что это будет именно он. Наверное, одной жертвой бы точно не обошлось, если бы его не поймали. И вот в этот день все у него получилось», - говорит мать погибшего мальчика.

Мария Усольцева подчеркивает, что у нее возникает множество вопросов к миграционной службе и органам опеки: каким образом можно было выпускать в город человека, находящегося в розыске за убийство? В мессенджере подросток использовал никнейм, отсылающий к теме скулшутинга (массовых убийств в школах).

По словам женщины, ее муж общался с директором и учителями школы. Директор подтвердила, что органы опеки звонили и настоятельно требовали принять подростка в учебное заведение. Однако у него отсутствовали документы. Директор проявила принципиальность и отказалась зачислять ученика без документов, которые якобы должны были прийти из Азербайджана позже.

Мария Усольцева также обращает внимание на роль брата подозреваемого, который находится на свободе:

«Брат его на свободе, так что надо всегда держать руку на пульсе у нас в городе. Да, его самого не было на этих заброшках, да, убил только младший. Но за то, что брат привез его из Азербайджана и укрывал здесь преступника, ему ничего не будет. По слухам, у них есть какая-то тетя, видимо, по материнской линии - с «мохнатой лапой». Кто знает эту семью, может, кто-то что-то слышал, мне очень интересно узнать, что это за тетя и какую должность она занимает».

Согласно информации из видеоматериалов, в начале 2026 года в азербайджанском городе Шамкир 15-летний Дмитрий Набиев, сын покойного Арифа Набиева убил своего отца.

Тело 56-летнего жителя села Заям Джирдахан было обнаружено в овраге примерно в 50–60 метрах от его дома. Труп нашли спустя пять дней после начала поисков - 26 января - завернутым в мешок. По предварительным данным следствия, преступление было совершено его собственным несовершеннолетним сыном.

Также в материалах сообщается, что несовершеннолетнему помог сбежать его 23-летний старший брат.

Мы, в свою очередь, обратились с официальным запросом в Генеральную прокуратуру, чтобы узнать позицию азербайджанской стороны по этому делу и дополним информацию как только получим ответ.

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