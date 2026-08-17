Численность населения Азербайджана увеличилась

Население Азербайджана с начала года увеличилось на 11 099 человек, или на 0,1%, и по состоянию на 1 июля 2026 года составило 10 млн 273 тыс. 450 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

Отмечается, что 54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% - сельские жители, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины.

На начало июля 4,6% населения приходилось на долю Нахчыванской Автономной Республики, 22,9% - города Баку, 9,3% - Лянкяран-Астаринского, 8,6% - Абшерон-Хызинского, 7,3% - Карабахского, 7,1% - Центрально-Аранского, 6,6% - Газах-Товузского, 6,1% - Шеки-Загатальского, 5,8% - Гянджа-Дашкесанского, 5,4% - Губа-Хачмазского, 5,2% - Миль-Муганского, 4,9% - Ширван-Сальянского, 3,2% - Горно-Ширванского, 3% - Восточно-Зангезурского экономических районов.