Азербайджанец, задержанный при попытке покинуть США, признал вину в афере на $137 млн
Гражданин Азербайджана Севиндик Гусейнов, о задержании которого 1news.az сообщал летом прошлого года, признал себя виновным в США по трем эпизодам мошенничества в сфере здравоохранения.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство юстиции США, речь идет о масштабной схеме, в рамках которой в программы Medicare Advantage были направлены фиктивные требования на возмещение стоимости медицинского оборудования на сумму не менее 137 млн долларов.
48-летний Гусейнов, ранее проживавший в калифорнийском Саннивейле, возглавлял компанию Vonyes Inc., формально занимавшуюся поставками медицинского оборудования.
По данным американского Минюста, с января 2025 года и до своего задержания Гусейнов вместе с другими лицами в США и за рубежом участвовал в схеме по массовой подаче заявок на выплаты от организаций Medicare Advantage.
Через Vonyes Inc. подавались тысячи требований о компенсации расходов на медицинское оборудование, в том числе перевязочные материалы и ортопедические фиксаторы, якобы предназначенные для пациентов.
Однако, как признал сам Гусейнов, указанное в заявках оборудование не поставлялось пациентам, не было им необходимо и не было назначено медицинскими работниками. Для подачи требований использовались данные пациентов и врачей.
Общая сумма выставленных таким образом требований составила не менее 137 млн долларов.
При этом новые материалы дела уточняют важную деталь: речь идет не о фактически полученных $137 млн, а о сумме предъявленных к оплате фиктивных требований.
Гусейнов признал, что получил чеки на возмещение расходов на общую сумму около 2,8 млн долларов и внес их на банковские счета Vonyes. После этого большую часть средств он перевел на счета в Гонконге.
Как сообщал 1news.az ранее, в июле 2025 года стало известно о задержании гражданина Азербайджана в Калифорнии. Тогда сообщалось, что Гусейнов был задержан при попытке покинуть США и подозревался в масштабном мошенничестве с системой медицинского страхования.
Теперь дело перешло на новый этап: Гусейнов не просто является обвиняемым, а официально признал свою вину.
Согласно данным Министерства юстиции США, федеральное большое жюри предъявило ему обвинение 25 сентября 2025 года. В рамках соглашения о признании вины он признал себя виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения.
В настоящее время Гусейнов находится под стражей.
Оглашение приговора назначено на 2 февраля 2027 года. По соответствующей статье американского законодательства ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тысяч долларов.
Окончательное наказание определит федеральный суд.
Расследование проводилось Управлением генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США совместно с ФБР.
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