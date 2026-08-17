Почему вода в озере Бёюкшор окрасилась в зеленый цвет?

Причиной позеленения воды в озере Бёюкшор стало массовое размножение сине-зеленых водорослей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство водных ресурсов.

Отмечается, что для выяснения причин изменения цвета воды в озере Бёюкшор были взяты пробы и проведен анализ. Образец имел резкий запах, зеленый цвет и был густым, с трудно осаждаемыми веществами. Микроскопическое исследование выявило чрезмерное количество сине-зеленых водорослей (Cyanobacteria), которые придают воде зеленый или коричневато-зеленый оттенок.

Причиной стало повышение температуры в летний сезон и увеличение содержания биогенных элементов (азота и фосфора), что ускорило биохимические процессы и создало оптимальные условия для резкого роста популяции токсичных цианобактерий.