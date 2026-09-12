В Бакинском аэропорту открылась новая зона отдыха и развлечений для пассажиров - ФОТО

Новое пространство в зоне вылета Терминала 1 объединяет кино, гольф, игры и другие активности, позволяя пассажирам проводить время до рейса более комфортно и интересно.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылась новая зона отдыха и развлечений «Зачарованный лес», созданная для того, чтобы сделать время пассажиров в терминале более комфортным и запоминающимся.

Пространство, расположенное в зоне вылета Терминала 1, будет открыто для пассажиров с 10 сентября по 5 декабря 2026 года.

В «Зачарованном лесу» объединены кинозона CineMastercard, гольф-зона, созданная совместно с Dreamland Golf Club, различные игры, фотозоны и пространства для отдыха. Визуальные и интерактивные элементы концепции создают атмосферу, отличающуюся от традиционных зон ожидания.

Проект является частью системной работы Международного аэропорта Гейдар Алиев по развитию пассажирского опыта. Его цель — не только повышать комфорт прохождения аэропортовых процедур, но и улучшать качество времени, проведённого в терминале, предлагая пассажирам дополнительные возможности для отдыха и развлечений перед вылетом.

«Зачарованный лес» призван сделать время, проведённое в аэропорту, более комфортной, интересной и запоминающейся частью путешествия.