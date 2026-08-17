В Баку временно ограничат движение на двух улицах

В Баку в связи с проведением ремонтных работ будет временно ограничено движение автомобилей на двух улицах.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог, с 8:00 18 августа перекроют участок улицы Захида Халилова в Ясамальском районе — от улицы Акима Аббасова до улицы Абдуррагим-бека Хагвердиева.

В Наримановском районе с 20:00 того же дня ограничат движение на участке улицы Джейхуна Гаджибейли — от улицы Ханифе Алескерова до улицы Михаила Каверочкина.

Ограничения будут действовать до полного завершения ремонтных работ. Водителей просят заранее планировать свой путь и использовать альтернативные маршруты.