Миннауки объявляет регистрацию на вакантные должности директоров школ

С 11:00 18 августа начинается этап приема электронных документов для участия в конкурсе на вакантные должности директоров в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Государственное агентство дошкольного и общего образования, кандидаты могут пройти электронную регистрацию до 17:00 21 августа. Процесс проводится Министерством науки и образования в централизованном порядке и состоит из этапов отбора и собеседования.

На этапе отбора проверяется достоверность представленных сведений и документов, после чего успешные кандидаты приглашаются на собеседование. Оценка участников специальными комиссиями включает проверку лидерских, стратегических, педагогических, коммуникативных, а также цифровых и эмоциональных навыков. Каждый кандидат сможет узнать свои результаты на личной странице, а с победителями конкурса оформят трудовые отношения в соответствии с законодательством.

Источник: Oxu.Az