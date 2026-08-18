В Товузе автомобиль упал в оросительный канал, водитель погиб

В Товузе водитель погиб в результате падения автомобиля ВАЗ-2107 в оросительный канал.

Как сообщает АПА, происшествие произошло недалеко от села Хатынлы. В результате аварии автомобиль был деформирован. На место происшествия были привлечены пожарные-спасатели Товузской районной пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

Тело водителя, оказавшегося зажатым в деформированном автомобиле, извлекли с помощью специального оборудования и передали по назначению для проведения экспертизы. Сообщается, что погибшим является С. Гамзаев.

На место происшествия также прибыли сотрудники полиции. По факту проводится расследование.