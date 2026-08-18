Остался один день: ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей

Продолжается выбор специальностей для участия в конкурсе по приёму студентов в высшие учебные заведения.

Как сообщили 1news.az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты должны до 23:59 19 августа внести специальности, на которые они хотят поступить, в «Электронное заявление абитуриента (суббакалавра) на выбор специальности» и подтвердить его.

По данным на 09:45 18 августа, свои заявления подтвердили 70 428 абитуриентов (суббакалавров). К конкурсу допускаются только лица, подтвердившие свои заявления.

Участники конкурса могут обратиться в бесплатные «Консультационные центры абитуриента» по вопросам порядка заполнения и подтверждения «Электронного заявления абитуриента (суббакалавра) на выбор специальности», условий конкурса, важных моментов, которые необходимо учитывать при выборе специальности, и другим вопросам. Консультационные центры действуют в 10 высших учебных заведениях, в городах, где расположены региональные подразделения Государственного экзаменационного центра, а также в районных секторах образования более чем в 50 регионах в установленные даты.