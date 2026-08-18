На азербайджано-грузинской границе принимаются меры для устранения скопления грузовиков

Как сообщалось, на государственной границе между Азербайджаном и Грузией образовалось скопление грузовых транспортных средств.

По сообщению Государственного таможенного комитета АР, в связи с ситуацией с руководством грузинской таможенной службы проведены соответствующие обсуждения.

По итогам переговоров запланирован комплекс необходимых мер, направленных на устранение скопления транспорта, а также дальнейшее ускорение и упрощение процедур пересечения государственной границы.

Ожидается, что принимаемые меры будут способствовать нормализации движения грузового транспорта и сокращению времени прохождения погранично-таможенных процедур.