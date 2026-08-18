На азербайджано-грузинской границе принимаются меры для устранения скопления грузовиков
Как сообщалось, на государственной границе между Азербайджаном и Грузией образовалось скопление грузовых транспортных средств.
По сообщению Государственного таможенного комитета АР, в связи с ситуацией с руководством грузинской таможенной службы проведены соответствующие обсуждения.
По итогам переговоров запланирован комплекс необходимых мер, направленных на устранение скопления транспорта, а также дальнейшее ускорение и упрощение процедур пересечения государственной границы.
Ожидается, что принимаемые меры будут способствовать нормализации движения грузового транспорта и сокращению времени прохождения погранично-таможенных процедур.
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