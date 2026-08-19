Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Казахстана - ФОТО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты чрезвычайных и полномочных послов ряда государств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, церемония прошла во Дворце Независимости в Астане.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Казахстане Алимирзамин Аскеров также вручил свои верительные грамоты главе государства.

Верительные грамоты Президенту Казахстана также вручили послы Молдовы, Вьетнама, Республики Корея, Южно-Африканской Республики, Словакии, Германии, Словении и Намибии.