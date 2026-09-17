Президент Ильхам Алиев: В двустороннем формате Азербайджан активно сотрудничает со странами-членами ОТГ

Азербайджан активно сотрудничает со странами-членами ОТГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ.

«С Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном у нас созданы совместные инвестиционные фонды», - сказал глава государства, добавив, что идет активный процесс привлечения и мобилизации взаимных инвестиций.

«То есть двусторонняя повестка дня нашей страны в первую очередь ориентирована на страны тюркского мира. И это является нашим главным внешнеполитическим приоритетом, о чем я неоднократно высказывался в своих публичных выступлениях. И в том числе говорил о том, что тюркский мир - это наша семья, и у нас другой семьи нет», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.