Азербайджанская инициативная группа «Мост мира»: Визит дипломатов в Карабах не должен становиться предметом споров

Азербайджанская инициативная группа «Мост мира» выражает глубокое разочарование в связи с враждебной реакцией средств массовой информации и неприемлемым тоном публичного дискурса в Армении в отношении визита дипломатического корпуса в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы Азербайджанской Республики 11–12 сентября 2026 года.

Прежде всего, визит дипломатического корпуса на суверенную территорию Азербайджанской Республики сам по себе не должен быть предметом споров. В частности, словесные нападки в адрес послов и стран за участие в таком визите вызывают беспокойство и противоречат факту признания Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджан и Армения в настоящее время находятся в постконфликтном периоде, перед обеими странами стоит сложная задача преодоления десятилетий противостояния. В рамках мирных инициатив мы, как представители гражданского общества, при поддержке правительств Азербайджана и Армении, предпринимаем шаги для содействия мирному процессу, поощрения диалога и поддержки мер по укреплению доверия.

Культурное наследие на территории Азербайджанской Республики принадлежит азербайджанскому народу и находится под защитой государства.

Для обеспечения справедливости вопросы культурного наследия должны обсуждаться на основе взаимности и открытого диалога. В целях продвижения этих целей представители гражданского общества создали платформу для профессионального обсуждения вопросов, которые составляют неотъемлемую часть повестки дня мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Нельзя допустить, чтобы мирный процесс подвергался давлению со стороны реваншистских сил, поскольку это серьезно поставило бы под угрозу дальнейший прогресс на пути к миру. Мы призываем армянское общество продемонстрировать ответственный подход к этому вопросу и не поддаваться на провокации тех, кто преследует злые намерения как в Армении, так и за ее пределами.

Фархад Мамедов

Кямаля Мамедова

Русиф Гусейнов

Диляра Эфендиева

Рамиль Искендерли