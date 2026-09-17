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Президент: Очень важно, чтобы молодое поколение воспитывалось в духе патриотизма, приверженности национальным принципам

First News Media13:42 - Сегодня
Президент: Очень важно, чтобы молодое поколение воспитывалось в духе патриотизма, приверженности национальным принципам

В странах Организации тюркских государств (ОТГ) национальные принципы, принципы национального самосознания превалируют над всеми другими, которые иногда пытаются нам навязать извне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ.

«Также очень важно, чтобы наше молодое поколение в наших странах воспитывалось в духе патриотизма и приверженности национальным принципам, принципам нашей морали. И в данном контексте также, конечно, это большая сфера, где ОТГ должна активно работать, в том числе в рамках мероприятий, связанных с молодежной политикой», – подчеркнул глава государства.

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