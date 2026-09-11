Кто возглавил Центр анализа международных отношений и мультикультурализма: Биографии председателя и его заместителей

Как сообщалось, сегодня распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Фарид Рауф оглу Шафиев назначен председателем Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма.

Другими распоряжениями главы государства заместителями председателя Правления Центра назначены Фархад Мамед оглу Мамедов, Джавид Исмаил оглу Велиев и Гюльшан Мамедали гызы Пашаева.

Фарид Шафиев

Фарид Рауф оглу Шафиев — дипломат, историк, доктор исторических наук. Окончил Бакинский государственный университет по специальностям «история» и «право», получил степень магистра государственного управления в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, а затем — докторскую степень по истории в Карлтонском университете в Оттаве.

В 1996 году начал дипломатическую службу в Министерстве иностранных дел Азербайджана. В 1998–2001 годах работал в Постоянном представительстве Азербайджана при ООН, в 2005–2009 годах — в посольстве Азербайджана в Канаде.

В 2009–2014 годах Шафиев занимал должность посла Азербайджана в Канаде, а в 2014–2019 годах — посла Азербайджана в Чехии. С февраля 2019 года занимал должность председателя Правления Центра анализа международных отношений.

Фархад Мамедов

Фархад Мамед оглу Мамедов родился 2 июня 1981 года в Баку. В 1997 году окончил школу №53 с отличием и поступил на исторический факультет Бакинского государственного университета. В 2001 году окончил бакалавриат, а в 2003 году — магистратуру по специальности «История», оба раза с отличием.

В декабре 2003 года поступил в аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Азербайджана. В 2006 году завершил обучение в аспирантуре. В 2011 году Высшая аттестационная комиссия при Президенте Азербайджана присвоила ему ученую степень доктора философии по философии.

В 2012–2018 годах Фархад Мамедов занимал должность директора Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Джавид Велиев

Джавид Исмаил оглу Велиев родился в 1979 году в Сумгайыте. В 1998–2002 годах получил степень бакалавра по журналистике в Университете Эгей в Турции. Затем окончил магистратуру факультета международных отношений Университета Гази и докторантуру факультета международных отношений Анкарского университета.

В 2005–2009 годах работал в Центре стратегических исследований национальной безопасности Турции (TUSAM), а в 2009–2019 годах — в Центре стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Джавид Велиев является автором более 200 публикаций о Южном Кавказе, внешней политике Азербайджана и армяно-азербайджанском конфликте. Его статьи публиковались в турецких изданиях Hurriyet Daily News, Yeni Şafak и Cumhuriyet, информационном агентстве Anadolu, американских изданиях Eurasia Daily Monitor и The National Interest, а также европейском журнале Modern Diplomacy.

Гюльшан Пашаева

Гюльшан Мамедали гызы Пашаева родилась 1 августа 1961 года в Баку. В 1983 году окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Филология», специализировалась в области структурной и прикладной лингвистики.

В 1990 году получила ученую степень кандидата филологических наук, в 1996 году — ученое звание доцента.

На парламентских выборах 23 сентября 2024 года была избрана депутатом Милли Меджлиса по Хазарскому второму избирательному округу №13. Беспартийная.

Владеет английским и русским языками свободно, немецким и французским — на начальном уровне. Замужем, имеет двоих детей.