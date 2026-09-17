Президент Украины Владимир Зеленский является «инструментом самоубийства украинской нации» и угрозой суверенитету республики.

Такое мнение высказала бывшая пресс-секретарь политика Юлия Мендель в интервью журналистке Лилии Багировой, передает РИА Новости.

По словам Мендель, именно Зеленский в 2022 году настаивал на том, что конфликт с Россией необходимо продолжить. Такое же мнение он высказал в 2024 году, добавила девушка.

Также Мендель в очередной раз упомянула, как ее бывший начальник срывался и кричал на нее, пока она была его пресс-секретарем.