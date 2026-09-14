Посольство США поделилось публикацией о поездке Эми Карлон в Ханкенди и Шушу - ФОТО

Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон приняла участие в поездке в Ханкенди и Шушу, организованной Министерством иностранных дел Азербайджана для руководителей дипломатических миссий.

Как сообщает пресс-служба посольства США, в ходе визита представители дипломатического корпуса ознакомились с культурным наследием региона, а также с его экономическим развитием и реализуемыми инфраструктурными проектами.

В Ханкенди дипломаты посетили железнодорожно-автобусный комплекс, культурный центр, Парк Победы, стадион Ханкенди, Карабахский университет и местную швейную фабрику.

В Шуше они ознакомились с рядом важных объектов, в том числе с новой Шушинской мечетью, мечетью Ашагы Говхар-Ага, центральной площадью города, Центром творчества Шуши и историческими стенами Шушинской крепости.

В посольстве отметили, что поездка продемонстрировала, как мир и сотрудничество могут открыть новые возможности для региональной взаимосвязанности, торговли, инвестиций и процветания Азербайджана и Южного Кавказа.