Президент Азербайджана: Потенциал стран-членов ОТГ достаточно существенный

Общее настроение руководителей стран-членов организации именно в том, чтобы укреплять роль и место ОТГ на международной арене.

Для этого есть все возможности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время приема руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ.

«Потенциал наших стран достаточно существенный и имеет тенденцию к укреплению. Мы находимся на очень обширном географическом пространстве», - добавил глава государства.