Ильхам Алиев: ОТГ – организация, которая имеет очень большой международный авторитет

Организация тюркских государств имеет очень большой международный авторитет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ.

Глава государства отметил, что вопросы, которые обсуждаются в разных форматах в рамках ОТГ, охватывают международную проблематику, вопросы, связанные с международной безопасностью, мультикультурализмом, торговлей, транспортом, гуманитарным сотрудничеством в целом.