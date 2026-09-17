Медобеспечение сотрудников Госагентства охраны стратегических объектов возложено на МВД

Охрана здоровья и медицинское обеспечение Государственного агентства охраны стратегических объектов возложены на Министерство внутренних дел (МВД).

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, Государственное агентство будет ежегодно совместно с МВД обсуждать свои потребности в медицинском обеспечении и готовить предложения. На основании этого согласованного проекта Министерство финансов при составлении государственного бюджета на последующие годы будет предусматривать необходимые средства непосредственно в составе расходов на содержание МВД.

Таким образом, оказание медицинских услуг сотрудникам агентства (включая вышедших на пенсию сотрудников) и членам их семей, в том числе профилактика заболеваний, первичная медико-санитарная помощь, экстренная и неотложная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, обеспечение их медицинской реабилитации и оздоровления будет осуществляться МВД.

Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.