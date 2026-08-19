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Политика

Украина поблагодарила Азербайджан за помощь в обеспечении работы энергосистемы страны

First News Media16:00 - Сегодня
Украина поблагодарила Азербайджан за помощь в обеспечении работы энергосистемы страны

Украина выразила благодарность Азербайджану за оказание помощи в виде энергетического оборудования в рамках поддержки энергетической системы страны.

Министерство энергетики Украины поблагодарило Азербайджан и других международных партнеров за содействие в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в социальной сети X.

"С начала 2026 года помощь в виде энергетического оборудования была предоставлена партнерами из ЕС, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Филиппин, Швейцарии, Швеции, Японии, Чехии, Польши, Кипра, Китая, а также UNICEF/WASH, IOM, PFRU и VOLVO", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с марта 2022 года под координацией Министерства энергетики Украины в страну поступило 2542 гуманитарные поставки энергетического оборудования общим весом более 32,3 тысячи тонн. Из этого объема более 28,9 тысячи тонн оборудования уже распределено между регионами.

"Мы глубоко благодарны всем нашим партнерам за помощь в обеспечении работы энергетической системы Украины", - подчеркнули в Министерстве энергетики Украины.

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