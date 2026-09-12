Завершился визит дипкорпуса в Карабах и Восточный Зангезур

Завершился двухдневный визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, во второй день визита дипломаты посетили монастырский комплекс Гандзасар, расположенный вблизи села Ванглы Агдеринского района, а затем монастырский комплекс Худавенг в селе Ванг Кяльбаджарского района.

Представителям дипкорпуса была предоставлена информация об истории и архитектурных особенностях монастырских комплексов, а также о случаях вмешательства, внесения изменений и фальсификации памятников. После этого гости осмотрели территории комплексов.

В рамках визита дипломаты и военные атташе также ознакомились с деятельностью завода по розливу минеральной воды "Истису".

Затем представители дипломатического корпуса приняли участие в Фестивале меда, прошедшем в Кяльбаджаре.

Отметим, что это был 22-й визит иностранных дипломатов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Регулярные визиты дипломатов позволяют им на месте знакомиться с результатами строительно-восстановительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, социально-экономическим развитием региона, а также работами по сохранению исторического и культурного наследия.